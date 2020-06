अभिनेता Dharmendra ने शेयर किया फिल्म 'Mera Naam Joker' का आइकॉनिक सीन, देख भावुक हुए दर्शक

नई दिल्ली। बॉलीवुड के गरम-धरम यानी कि दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ( Dharmendra ) बाकी सेलेब्स की तरह सोशल मीडिया ( Social Media ) पर काफी एक्टिव रहते हैं। वह रोज़ाना अपने सोशल मीडिया पर हैंडल पर कई वीडियोज ( Posted Videos ) और तस्वीरों (Photos ) को शेयर करते हैं। जिसमें वह अक्सर अपने फॉर्म हाउस ( Dharmendra Farmhouse ) की तस्वीरें और गुज़रे जमाने को याद कर फोटोज और वीडियोज को शेयर करते हैं। इस बार उन्होंने अपनी एक सुपरहिट फिल्म के एक दृश्य को शेयर किया है। अपने ट्विटर अकाउंट ( Dharmendra Twitter Account ) पर शेयर की गई में वीडियो में आपको दो लीजेंड एक साथ दिखाई देगें।

It was a dream , to work with Raj sahab 🙏pic.twitter.com/zIzGwwUhES — Dharmendra Deol (@aapkadharam) May 30, 2020

धर्मेंद्र ने 1970 में राज कपूर ( Raj Kapoor Film) की फिल्म 'मेरा नाम जोकर' ( Mera Naam Joker ) का एक दृश्य ट्विटर पर शेयर किया है। जिसमें धर्मेंद्र कहते हैं कि 'आज दुनिया को बता दो जोकर का दिल कितना बड़ा है।' फिल्म के इस सीन में जब राज कपूर स्टेज पर जोकर की भूमिका को निभाते हैं तो उनकी मां उनका शो देखते हुए हार्ट अटैक से मर जाती हैं। फिल्म का यह सीन दर्शकों की आंखों को नम कर देता है। वीडियो के कैप्शन में धर्मेद्र ने लिखा है कि 'आपके साथ काम करना एक सपना था। राज साहब।' धर्मेंद्र द्वारा शेयर की वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। कमेंट कर अपनी प्रतिक्रियाएं रख रहे हैं। कमेंट करते हुए एक यूजर ने धर्मेंद्र और राज कपूर की एक तस्वीर ( Dharmendra Raj Kapoor Throwback Photo ) को भी शेयर किया है। ब्लैक एंड वाइट फोटो में दोनों ही महान कलाकर एक साथ दिखाई दे हैं। जहां राज कपूर दोनों हाथों को जोड़े सिर झुकाए मुस्कारा रहे हैं। वहीं धर्मेंद्र को देख लग रहा है कि मानो जैसे उन्होंने कोई जीत हासिल कर ली हो।

धर्मेंद्र के लिए यह फिल्म काफी स्पेशल थी क्योंकि वह पहली बार राज कपूर संग काम कर रहे थे। 'मेरा नाम जोकर' भारतीय सिनेमा की सबसे लंबी फिल्मों में से एक हैं। फिल्म संगम ( Sangam ) के ब्लॉकबस्टर हो जाने के बाद फिल्म 'मेरा नाम जोकर' पर काम होने लगा। इस फिल्म को बनाने में छह साल ( It took six years to make a film ) लगे। यह फिल्म इसलिए भी बेहद खास है कि क्योंकि यह फिल्म स्वंय राज कपूर ( Based On The Life Of Raj Kapoor ) के जीवन पर आधारित थी। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने महेंद्र ( Dharmendra Played Mahendra Role ) का किरदार निभाया था। जो सर्कस का मालिक ( Circus ) होता है। फिल्म दर्शकों को बेहद पसंद आई थी। फिल्म को फिल्मफेयर पुरस्कार ( Filmfare Award) से भी नवाज़ा गया था।