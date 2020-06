क्रिटिक Komal Nahta ने Sushant पर बनाया वीडियो, गुस्से में Manoj Bajpayee बोल-'जब जनाजा निकलता है'

नई दिल्ली। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के देहांत ( Sushant Singh Rajput Death ) को नौ दिन हो चुके हैं। लेकिन आज भी उनके चाहने वालों के आंसू थम नहीं रहे हैं। सोशल मीडिया ( Social Media ) पर लगातार उनके फैंस उन्हें याद उनके लिए इमोशनल पोस्ट ( Emotional Post ) कर रही हैं। जहां पहले लोग सोच रहे थे कि सुशांत की मौत डिप्रेशन ( Depression ) से हुई है तो अब इसका कारण नेपोटिज्म ( Nepotism ) बताया जा रहा है। जिसके बाद से बॉलीवुड के कई सेलेब्स पर गंभीर आरोपों के चलते केस दर्ज हो चुका है। ऐसे में बॉलीवुड की तरफ से कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब इस मामले में फिल्म क्रिटिक कोमल नाहटा (Komal Nahta) ने सुशांत सिंह और उनकी रिलेशनशिप को लेकर एक और वीडियो शेयर किया है। जिसे देख सोशल मीडिया पर हंगामा होने लगा है।

You saw the first part of Truth Series on Sushant Singh Rajput’s unfortunate suicide. Now, in Part 2, watch the heart-wrenching story of Sushant and the girl who hasn’t uttered a word after his suicide. Right here! 📽️🔗👉 https://t.co/YZ8mVqEB8H 👈#RIPSushant @itsSSR @Tweet2Rhea pic.twitter.com/HkzwAg1DPA