MX Player के 'रक्तांचल' के लिए निकितिन धीर ने की बेजोड़ मेहनत

नई दिल्ली। हमने देखा है कि कैसे अपनी फ़िल्म 'दंगल' और 'सुल्तान' के लिए आमिर और सलमान ख़ान ने ख़ुद को पूरी तरह बदल दिया। फ़िल्म सूई धागा के लिए अनुष्का शर्मा और वरुण धवन ने सिलाई सीखी। कैमरे पर अपना बेस्ट प्रदर्शन करने के लिए कलाकार हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। इस श्रृंखला में नया नाम जुड़ा है निकितिन धीर का जिन्होंने अपने किरदार को यादगार बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। चेन्नई एक्सप्रेस में थंगबली का किरदार निभाने वाले निकितिन ने वसीम ख़ान के नेगेटिव रोल में MX Player के रक्तांचल में धाक जमायी है।

अपने रोल के लिए तैयारियों के बारे में वे कहते हैं, 'मैंने पूर्वांचल के बारे में काफ़ी पढ़ा, जहां पर हमारा शो आधारित है। मैंने जितनी हो सके, वीडियोज़ देखीं फिर चाहें वो न्यूज़ हो, डॉक्यूमेंट्री हो या कुछ भी। इससे मुझे वहां के कल्चर और क्षेत्रीय भाषा को समझने में मदद मिली। हमने वर्कशॉप्स भी रखे और निर्देशक, रितम, ने कैरेक्टर के बारे में मुझे गाइड किया। इससे मुझे अपना किरदार बनाने में मदद मिली। मैंने अपने रोल में जो किया है उसमें से काफ़ी मेरी कल्पना पर आधारित भी था।'

MX Player लेकर आया है हाई लेवल एक्शन से भरपूर क्राइम ड्रामा जो 80 के दशक के पूर्वांचल पर आधारित है। जब राज्य के विकास का काम टेंडर के भरोसे था। यह 9 एपिसोड की सिरीज़ हिंदी भाषी क्षेत्र की क्रूरता की कहानी है। इस सीरीज़ के निर्देशक हैं रितम श्रीवास्तव; इसमें क्रांति प्रकाश झा, विक्रम कोचर, प्रमोद पाठक, चितरंजन त्रिपाठी और रंजिनी चक्रवर्ती ने भी अहम किरदार निभाए हैं। यह सीरीज़ अभी देखें MX Player पर बिल्कुल मुफ़्त!

(Disclaimer: This article has been produced on behalf of MX Player by Times Internet's Mediawire Team)