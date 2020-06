चुनाव की तैयारियों में डूबे नेताओं को देख एक्टर Prakash Raj भड़के , ट्वीट कर कहा-'प्रवासी मज़दूर चलते रहें,

नई दिल्ली। देशभर में कोरोनावारस ( Corornavirus ) का संकट तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। रोज़ाना कई नए केस सामने आई है। महामारी के सामने कई राज्य की सरकारें हाथ खड़े कर चुकी है। अर्थव्यवस्था ख़राब होते देख सरकार ने छूट देते हुए लॉकडाउन ( Lockdown ) को धीरे-धीरे खोलना शुरू कर दिया है। जिसका परिणाम नकारात्मक ही आता दिख रहा है। लेकिन इस कुछ राज्य की सरकार इस महामारी से उभरने की बजाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। जिसे देख अभिनेता प्रकाश राज ( Prakash Raj ) काफ़ी नाराज़ दिखाई दिए।

Migrants can walk.. Middle class can die silently.. Economy can go to Hell.... but.. .Political parties ..kick start their election campaign in Bihar.. while in Gujarat MLA s are shifted to Resorts .. THEY DO WHAT THEY CAN DO BEST ..#JustAsking