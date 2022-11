इतनी क्या जल्दी थी? इधर बेटी को घर लाए रणबीर, उधर काम पर निकले, लोगों ने सुनाई खरी खोटी

Submitted by:

बॅालीवुड की पॅापुलर एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) के घर में नन्ही परी के रूप में दस्तक दी है। आलिया भट्ट ने 6 नवंबर को बेटी को जन्म दिया है। इस बात की जानकारी आलिया ने एक बेहद क्यूट इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी थी। अब बिटिया रानी घर आ गई हैं। इधर बिटिया रानी घर आ गई हैं और उधर पापा रणबीर काम पर निकल पड़े हैं।

