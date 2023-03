मशहूर अभिनेता, डायरेक्टर सतीश कौशिक का निधन, दोस्त अनुपम खेर ने दी श्रद्धांजलि

Published: Mar 09, 2023

Famous actor and director Satish Kaushik dies at 66 : नहीं रहे मिस्टर इंडिया के कैलेंडर। बॉलीवुड जगत के मशहूर अभिनेता और डायरेक्टर सतीश कौशिक का निधन हो गया। उनके परम मित्र अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर यह खबर शेयर करते हुए अपने दोस्त को श्रद्धांजलि दी। सतीश कौशिक एक बहुत ही उम्दा थिएटर एक्टर, कॉमेडियन और डायरेक्टर थे। मिस्टर इंडिया में "कैलेंडर" और दीवाना मस्ताना में पप्पू पेजर के रूप में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए थे।

नहीं रहे मिस्टर इंडिया के कैलेंडर...

Actor Anupam Kher shares a heartfelt note : उम्दा थिएटर आर्टिस्ट, बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता, डायरेक्टर सतीश कौशिक का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके दोस्त अनुपम खेर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स, इंस्टाग्राम , ट्विटर पर यह खबर शेयर की। अपने दोस्त सतीश कौशिक को श्रद्धांजलि देते हुई अनुपम ने कैप्शन में लिखा, 'जानता हूँ “मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है!” पर ये बात मैं जीते जी कभी अपने जिगरी दोस्त #SatishKaushik के बारे में लिखूंगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था।45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक पूर्ण विराम !! Life will NEVER be the same without you SATISH ! ओम् शांति!'