सुशांत सिंह राजपूत केस पर Shekhar Suman का बड़ा बयान, कहा- 'केस बंद करने का समय आ चुका है'

नई दिल्ली। 14 जून 2020 को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) अपने घर पर मृत पाए गए थे। तब से ही इस केस पर सभी की निगाहें ठिकीं हुई हैं, लेकिन अभिनेता की मौत के छह महीने बाद भी आज तक यह नहीं पता चल पाया है कि अभिनेता ने खुदखुशी की थी या फिर उनका मर्डर हुआ था। उनके चाहने वाले आज भी सोशल मीडिया पर उनके लिए न्याय मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इतने महीनों बाद सीबीआई और ईडी की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी कम होने लगी हैं। वहीं अब अभिनेता शेखर सुमन ने भी इस मामले को बंद करने की बात कहते हुए सबको चौंका दिया है।

https://t.co/Bbh8Tq0oua wd be exactly half a year since SSR left dis world and yet we await d final verdict.Who r the culprits?N why r we all still crying 4 justice?Is there any hope left?Tom.let's each one of us unitedly raise our voices.#SSRDigitalProtest — Shekhar Suman (@shekharsuman7) December 13, 2020

दरअसल, शेखर सुमन ( Shekhar Suman ) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। सुशांत केस में भी वह अपना पक्ष हमेशा से रखते आए हैं। कुछ समय पहले ही शेखर सुमन ने एक ट्वीट किया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि सुशांत को दुनिया छोड़े कल पूरे छह महीने हो जाएंगे। सभी फाइनल वर्डिक्ट का इंतजार कर रहे हैं। इस केस में कौन दोषी है। इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे में क्यों हम लोग सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए रो रहे हैं। क्या सच में अब भी इस केस में कोई उम्मीद बची है। इस ट्वीट के माध्यम से शेखर ने लोगों से एक बार फिर साथ होकर सुशांत को न्याय दिलाने की मांग की है। उन्होंने ट्विटर पर एक टैग भी बनाया है। जिसका नाम एसएसआर डिजिटल प्रोटेस्ट है।

This is an appeal to all the news channels,newsprint,social media activists,to revisit Sushant's case tomorrow and demand for justice bcoz "Justice delayed is justice denied".The case needs a https://t.co/8cdOHtZvuf's bin 6 Months.#SSRDigitalProtestTomorrow — Shekhar Suman (@shekharsuman7) December 13, 2020

अभिनेता ने अपने दूसरे ट्वीट लिखा है कि वह 'सभी समाचार चैनलों, प्रिंट मीडिया और सोशल कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं कि वह सुशांत की मौत के मामले की कल फिर से सुनवाई करें और न्याय की मांग करें क्योंकि देर से मिला न्याय, न्याय नहीं होता। मामले को छह महीने हो चुके और अब इसे बंद करने का समय आ गया है।'

I'm not celebrating my bday on the 7th dec.That's the least I can do for Sushant.There is no mood for any revelry or excitement.Instead I will pray that his culprits are caught soon and this case is given a closure.#StayUnited4SSR — Shekhar Suman (@shekharsuman7) December 5, 2020

आपको बतातें चलें कि 7 दिसंबर को शेखर सुमन का जन्मदिन था, लेकिन उन्होंने अपना जन्मदिन नहीं मनाया। उन्होंने अपने जन्मदिन से पहले एक ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट में साफ शब्दों में कहा था कि वह सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह से वह अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे। उनका यह पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ था।