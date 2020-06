Sushant के देहांत के बाद नेपोटिज्म पर उठ रहे सवालों पर बोलें Sonu Sood, 'फिर कोई नया आउटसाइडर आएगा '

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के देहांत के ( Sushant Singh Rajput Death ) बाद से फिल्म इंडस्ट्री दो भागों में बंट ( Industry divide in two parts ) चुकी है। इंडस्ट्री के बीच नेपोटिज्म ( Nepotism ) और माफिया ( Mafia ) जैसे मुद्दों को लेकर मामला गरमाता ही जा रहा है। जहां एक ओर बताया जा रहा था कि सुशांत को फिल्म इंडस्ट्री से बैन ( Sushant ban from film industry ) होने की वजह से डिप्रेशन में थे। वहीं दूसरी ओर सलमान खान ( Salman Khan ) और करण जौहर ( Karan johar ) जैसे बड़े नामों पर सुशांत की हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। जिसकी वजह से वह सोशल मीडिया ( Social Media ) पर काफी तेजी से ट्रोल भी होने लगे थे। दो पक्षों में बंट चुका बॉलीवुड लगातार नई-नई प्रतिक्रियाओं के साथ सामने आ रहा है। इस बीच अब लॉकडाउन ( Lockdown ) में प्रवासी मजदूरों ( Migrant Workers ) की मदद में जुटे सोनू सूद ( Sonu Sood ) का एक बयान सामने आया है। जिसकी वजह से वह फिर से सुर्खियों में आ गए हैं।

अभिनेता सोनू सूद ने सुशांत ( Sonu sood sushant death ) की मौत पर कहा कि काफी लंबे समय से इंडस्ट्री में 'नेपोटिज्म' ( Nepotism topic ) को लेकर काफी बात हो रही है। लेकिन सच यह है कि 'कुछ समय तक ही लोग इस बारें में बात करेंगे और फिर भूल जाएंगे। फिर एक नया आउटसाइडर इंडस्ट्री ( Outsiders ) में आएगा और अपने करियर के लिए खूब स्ट्रगल ( Struggle ) करेगा। इस बीच सोनू ने अपने स्ट्रगल ( Sonu remembers his Struggle days) के दिनों के बारें में बात करते हुए कहा कि एक बार वह शूटिंग देखने गए थे। जहां पर उन्होंने शूटिंग देखने के लिए चौकीदार को 500 रूपये दिए। जब उनसे किसी ने पूछा कि क्या आप कोई एक्टर है? तो सोनू को महसूस हुआ कि एक अभिनेता बनना काफी आसान है। लेकिन क्या बिल्कुल भी सच नहीं था।

सोनू ने कहा कि यह बात सच है कि 'इस इंडस्ट्री में आउटसाइडर्स ( Difficult for Outsiders ) के लिए मुकाम हासिल करना बेहद ही मुश्किल है। लेकिन सच यह भी है कि कुछ ऐसे कलाकार भी हैं जिन्होंने खूब मेहनत और स्ट्रगल ( Hardwork and Struggle ) कर अपना मुकाम हासिल किया है और वह गर्व से कहते हैं कि वह असली मेहनत करके यहां पहुंचे हैं। समय के साथ उनका स्ट्रगल ही उन्हें एक बेहतरीन इंसान बनाता है।' सुशांत की मौत के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री को दोष ( Blame to bollywood industry ) देने के विषय पर सोनू ने अपनी राय रखते हुए कहा कि 'यह बहतु गलत है कि इंडस्ट्री के एक ही हिस्से को दोष दे रहे हैं। सुशांत को लेकर उन्होंने कई अच्छी बातें भी सुनी है। जिसमें बताया गया कि उनके इंडस्ट्री में काफी अच्छे संबंध भी थे। ऐसे में लोगों को परिस्थितियों को देखते हुए शांत ही रहना चाहिए।'