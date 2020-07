Happy Birthday Sonu Sood: घर पहुंचाने के बाद अब प्रवासी मजदूरों को देगें काम, 3 लाख रोज़गार का किया इंतजाम

नई दिल्ली। कोरोनावायरस महामारी ( Coroanavirus ) के फैलने के दौरान देशभर में हुए लॉकडाउन ( Lockdown India ) की वजह से प्रवासी मदजूरों ( Migrant labours ) को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मुश्किल वक्त में प्रवासी मजदूरों की मदद करने के लिए अभिनेता सोनू सूद ( Sonu Sood Helping Migrant labour ) अकेले ही सामने आए। दिन-रात मेहनत कर उन्होंने अलग-अलग राज्यों में फंसे लोगों को सही सलामत ( Sonu Sood Sent Migrant Labours safely to home ) उनके परिवार वालों के पास पहुंचाया। जिसके बाद से सोनू प्रवासी मजदूरों के बीच मसीहा, भगवान, सुपरहीरो ( Superhero Sonu Sood ) और कोरोना वॉरियर ( Corona Warrior Sonu Sood ) के रूप में खूब लोकप्रिय हुए। गरीबों के लिए भगवान बने सोनू सूद आज अपना 47वां जन्मदिन ( Sonu sood celebrating his 47th birthday ) मना रहे हैं। इस स्पेशल डे पर सोनू ने एक और बड़ी घोषणा की है। जिसके बाद से एक बार फिर उन्होंने देशवासियों का दिल जीत लिया है।

'दंबग' ( Dabangg ) अभिनेता सोनू सूद ने अपने जन्मदिन प्रवासी मजदूरों ( Sonu Sood's gift for migrant laborers ) के एक खास तोहफा दिया है। जी हां, कुछ समय पहले ही सोनू ने अपने ट्विटर अकाउंट ( Sonu Sood Twitter Account ) से एक ट्वीट किया है। जिसमें उन्होंने प्रवासी मजदूरों को रोज़गार ( Sonu Sood Provides jobs to migrant labours ) देने की बात कही है। ट्वीट करते हुए सोनू सूद लिखते हैं कि "मेरे जन्मदिन के अवसर पे मेरे प्रवासी भाइयों के लिए http://PravasiRojgar.com का 3 लाख नौकरियों के लिए मेरा करार। ये सभी अच्छे वेतन, PF,ESI और अन्य लाभ प्रदान करते हैं। धन्यवाद् AEPC, CITI, Trident, Quess Corp, Amazon, Sodexo, Urban Co , Portea और अन्य सभी का। #AbIndiaBanegaKamyaab"। बता दें इस प्रवासी रोज़गार ऐप से करीबन 500 कंपनियां ( ParvasiRojgar App ) और कई एनजीओ जुड़े हैं। यह मिलकर प्रवासी मजदूरों को अलग-अलग क्षेत्रों में नौकरियां दिलाने में मदद करेंगे।

प्रवासी मजदूरों को रोज़गार ( Jobs For Migrant Labours ) दिलाने पर सोनू सूद का कहना है कि 'प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के बाद उनके रोज़गार को लेकर ( Sonu sood worried about Migrant labours job ) उन्हें चिंता सता रही थी। जिस वजह से उन्होंने इस ऐप के बारें में विचार किया और इस ऐप ( Sonu Sood created the app ) के जरिए उनकी रोज़गार की परेशानी को भी हल करने का निर्णय लिया।' उन्होंने यह बताया कि 'प्रवासी रोज़गार ऐप ( Ready ParvasiRojgar App ) पर काफी लंबे समय से काम चल रहा है। जिसे काफी तैयारियों के बाद अब पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। इस ऐप के माध्यम से अब वह आसानी से उनकी मदद कर पाएंगे और उन्हें काम दिला पाएंगे।' सोनू सूद द्वारा दिए गए इस खूबसूरत तोहफे ने लोगों का दिल जीत लिया है। सोशल मीडिया पर उनकी खूब सराहना की जा रही है।