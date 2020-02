शाहरूख खान की मां किशोरी बलाल का हुआ देहांत, फिल्म 'स्वदेश' में निभाया था कावेरी अम्मा का किरदार

नई दिल्ली। साउथ फिल्म और बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री किशोरी बलाल ( Kishori Ballal ) का देहांत हो गया। स्वदेश ( Swades ) फिल्म में शाहरूख खान ( shahrukh khan ) की मां कावेरी अम्मा के रूप में दिखाई दी थी। उनके देहांत की जानकारी बॉलीवुड के निर्माता-निर्देशक आशुतोष गोवारिकर ( Ashutosh Gowariker ) ने दी है। खबरों के मुताबिक़ किशोरी काफ़ी समय से बीमार चल रही थी। उन्होंने बेंगलरू के अस्पताल में अंतिम सांस ली।

आशुतोष गोवारिकर ने किशोरी बलाल की फोटोज शेयर करते हुए लिखा, 'किशोरी बलाल जी के निधन की खबर से बहुत दुखी हूं। किशोरी जी, आप अपने दयालु, गर्मजोशी और प्रेम से लबरेज़ व्यक्तित्व के लिए याद की जाएंगी। स्वदेस में आपकी कावेरी अम्मी वाली परफॉर्मेंस याद रहेगी। आप बहुत याद आएंगी।' बता दें कि किशोरी बलाल ने साउथ में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी उन्होंने बहुत नाम कमाया है। साल 1960 में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों के अलावा कई रीजनल फिल्मों में काम किया है।

HEARTBROKEN! 😥

Terribly sad about the passing away of #KishoriBallal ji!!

Kishori ji... you will be remembered for your generously kind, warm and affable persona!

And your unforgettable performance as #Kaveriamma in #Swades !!

You will surely be missed!! 🙇‍♂️ pic.twitter.com/DIAlnhLOgu