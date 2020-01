बीते 15 दिनों से जेल में बंद अभिनेत्री के लिए, सितारे कर रहे रिहाई की मांग

नई दिल्ली। आज देश भर में नागरिकता कानून के खिलाफ लोग जमकर विरोध प्रदर्शन करने के लिये सड़को पर उतर चुके हैं। और प्रदर्शन के जरिए लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इऩके बीच बॉलीवुड की हस्तियां भी पीछे नही है। वो भी अपने ट्वीटर के माध्यम से अपनी बात लोगों को सामने रखते हुए नजर आ रहे है। इसी प्रदर्शन के दौरान अभिनेत्री और कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता सदफ जफर को पुलिस नें गिरफ्तार कर लिया गया था। यह अभिनेत्री बीते 15 दिनों से सलाखों के पीछे हैं। अब इस अभिनेत्री और कार्यकर्ता को रिहा कराने के लिए बॉलीवुड से जुड़ी कई हस्तियां सामने आई हैं।

बता दे कि अभिनेत्री और कार्यकर्ता सदफ जफर जिस दौरान प्रदर्शन चल रहा था तब वो उस स्थल से फेसबुक लाइव कर रही थीं। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और जेल में बंद कर दिया। यह वाकया 19 दिसंबर का है। इस तारीख से अभी तक सदफ लखनऊ जेल में बंद हैं। अब इस मामले पर सिनेमाजगत के कई सितारों ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके सदफ की रिहाई की मांग कर रहे हैं।

“A society whose citizens refuse to see & investigate the facts,who refuse to believe that their government & their media will routinely lie to them & fabricate a reality contrary to the facts,is a society that chooses & deserves the Police State Dictatorship it's going to get.”

फिल्म निर्देशक महेश भट्ट ने ट्वीट के जरिए सदफ को रिहा करने की बात कही है। उन्होनें लिखा है कि - "स्वतंत्र संस्थान छलावा है। अगर डर के जरिए दिमाग को बेड़ियों में जकड़ दिया जाए या अशक्त कर दिया जाए तो आप किस तरह की सरकार में रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप प्रजा हैं, न कि नागरिक हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के बिना स्वतंत्र संस्थानों का तमाम बाहरी रूप और ढांचा एक छलावा है, दिखावा है। सदफ को रिहा किया जाए।"

Activist and actor #sadafjafar is in jail in Lucknow.. not clear why! Her friends #DeepakKabir is also in jail because he went to enquire after her.. #FreeSadaf #FreeDeepak and make UP police accountable for its excesses!