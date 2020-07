Adnan Sami के पीछे पड़े ट्रोलर्स, फिर कहा पाकिस्तानी जासूस.. सिंगर ने लगाई लताड़

नई दिल्ली | सिंगर अदनान सामी (Singer Adnan Sami) अक्सर ट्रोलर्स के निशाने पर रहते हैं। किसी ना किसी बात पर यूजर्स उन्हें ट्रोल करने की कोशिश (Adnan Sami trolled) करते हैं। हालांकि इस मामले मे अदनान भी ट्रोलर्स की अच्छे से क्लास (Adnan Slams Pakistani Twitter users) लगाते हैं। हाल ही में अदनान को जब ट्रोल किया गया तो उन्होंने यूजर्स को खूब लताड़ लगाई और तीखे कमेंट कर सबकी बोलती बंद कर दी। दरअसल अदनान ने एक फोटो शेयर की है जिसमें पुराने जमाने के एक्टर अजीत दिखाई दे रहे हैं। अदनान ने इसपर कमेंट भी किया और वो यूजर्स ने निशाने पर आ गए।

Ajit ji was just so cool!!🤘😎😄#Legend pic.twitter.com/5T5NB4SF4Q