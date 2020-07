Amitabh-Abhishek के बाद क्या करण जौहर, रणबीर कपूर और नीतू कपूर भी हुए कोरोना संक्रमित? रिद्धिमा कपूर ने किया पोस्ट

नई दिल्ली | बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और बेटे अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) के कोरोना पॉजिटिव (Coronavirus positive) पाए जाने के बाद से उनके फैंस को बड़ा झटका लगा। सोशल मीडिया पर उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं शुरू (Prayers for Amitabh Bachchan) हो गईं। इसी बीच ये खबर भी सामने आई कि अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा हाल ही में नीतू कपूर के बर्थडे सेलिब्रेशन (Neetu Kapoor birthday celebration) में पहुंचे थे तो कपूर परिवार भी कोरोना का शिकार हो गया। नीतू कपूर के जन्मदिन पर छोटा सी पार्टी का आयोजन किया गया था जिसमें रणबीर कपूर, बहन रिद्धिमा साहनी कपूर, करण जौहर, अगस्त्य नंदा और कपूर परिवार के खास रिश्तेदार शामिल थे। जिसमें नीतू कपूर (Neetu Kapoor), रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और करण जौहर (Karan Johar) के कोरोना संक्रमित होने की खबर सोशल मीडिया पर चल रही थी। जिसके बाद रिद्धिमा कपूर (Riddhima Kapoor) का इसपर जवाब भी आ गया।

T 3590 -I have tested CoviD positive .. shifted to Hospital .. hospital informing authorities .. family and staff undergone tests , results awaited ..

All that have been in close proximity to me in the last 10 days are requested to please get themselves tested !