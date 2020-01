BoycottChhapaak पर भारी पड़ा #ISupportDeepika, दीपिका के सपोर्ट में फिल्म के टिकट हो रहे हैं स्पॉन्सर

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) अपनी फिल्म 'छपाक' (Chhapaak) की रिलीज से 2 दिन पहले मंगलवार को जेएनयू पहुंची थीं।उनके जेएनयू जाने के बाद Deepika Padukone के कुछ Fans उनसे नाराज़ हो गए हैं। हालांकि उन्‍होंने जेएनयू परिसर में कोई बयान नहीं दिया लेकिन वे वहां छात्रों के बीच विरोध प्रदर्शन में शरीक थीं। इसके बाद नाराज लोगों ने #BoycottChhapaak के हैशटैग के साथ ट्वीट करने लगे। कुछ ही देर में #BoycottChhapaak तेजी से ट्रेंड करने लगा। इतना ही नहीं कुछ लोगों ने तो अपने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए सभी से अपील की है कि 'छपाक' के बजाए 'तानाजी' देखने जाएं। #BoycottChhapaak के साथ फिल्म 'छपाक' की एडवांस टिकट कैंसिल करने का सिलसिला जारी है।

वहीं दीपिका के जेएनयू (JNU) पर कई लोगों ने उनके समर्थन में ट्वीट करने लगे. इस वजह से सोशल मीडिया पर #BoycootChhapaak के साथ #ISupportDeepika और #ChhapakDekhoTapaakSe जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। मजे की बात ये की समर्थन में किए गए ट्वीट की संख्या विरोध से ज्यादा थी। इतना ही नहीं दीपिका के समर्थक में कुछ लोग उनकी फिल्म को स्पॉन्सर करने की जिम्मेदारी ले रहे हैं और मुफ्त में टिकट दे रहे हैं। दीपिका के समर्थन में एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'हम, किसी भी वंचित बच्चों के एनजीओ के लिए 'छपाक' के 100 टिकट स्पॉन्सर कर रहे हैं'।

I will sponsor 100 tickets for Chhapaak for any NGO working with underprivileged kids.

Let andh-bhakts #boycottchhapaak, we patriots will promote the work of every Indian brave enough to come out and speak up to save Indian democracy.#ISupportDeepika