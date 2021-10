PM मोदी, रजनीकांत के बाद बेयर ग्रिल्स के साथ रोमांचक सफर पर सिंघम अजय देवगन, बोले- यह बच्चों का खेल नहीं

नई दिल्ली : Ajay Devgn in into Wild with Bear Grylls: डिस्कवरी चैनल का शो 'इनटू द वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स' ( In into Wild with Bear Grylls) बेहद फेमस है। इसके एक एपिसोड में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) नजर आए थे। उनके बाद सुपरस्टार रजनीकांत (Rajnikant) और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) बेयर ग्रिल्स (Bear Grylls) के साथ रोमांचक सफर पर निकले थे। अब बेयर ग्रिल्स के साथ रोमांचक सफर पर बॉलीवुड के सिंघम यानी अजय देवगन (Ajay Devgan) निकले हैं। हिंद महासागर में शूट किए गए इस शो का पहला लुक जारी किया गया है। जिसे अजय देवगन में अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। यह एपिसोड डिस्कवरी प्लस पर 22 अक्तूबर को रिलीज होगा।

जिसमें एक्शन स्टार अजय देवगन को खतरों के खिलाड़ी बेयर ग्रिल्स के साथ शो में देखा जा सकेगा और उनका रोमांचक सफर भी।

अजय देवगन शेयर किया एक्सपीरियंस

अजय देवगन ने वीडियो शेयर करते हुए अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया है कि 'यह मेरा पहला अभियान है और मैं आपको बता सकता हूं कि यह बच्चों का खेल नहीं था! मेरे पिता एक एक्शन डायरेक्टर थे और भारतीय उद्योग में मेरे 30 साल के करियर के दौरान, मुझे कई खतरनाक एक्शन सहित कई भूमिकाएं निभाने का सौभाग्य मिला है और यह उन समयों में से एक था जब मुझे उन सीखों को फिर से परखना पड़ा।

मैं बहुत खुश हूं कि यह मौका मेरे पास आया, इसने मुझे अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलने और आगे बढ़ने में मदद की। बेयर को सलाम जो प्रकृति के साथ एक बहुत जरूरी संबंध तलाशने और विकसित करने के लिए लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और मुझे सुरक्षित रख रहे हैं।

अजय देवगन को लेकर बोले बेयर ग्रिल्स

अजय देवगन के साथ काम करने पर बेयर ग्रिल्स का कहना है कि 'अजय को वाइल्ड में ले जाना और उनके साथ साहसिक कार्य करना एक सौभाग्य की बात थी। रेगिस्तानी द्वीपों पर जीवित रहना हमेशा कठिन होता है, लेकिन अजय ने इसे किया है। जिसके लिए वो अविश्वसनीय रूप से ईमानदार भी थे। मेरे साथ अजय ने अपने जीवन और करियर से जुड़ी बहुत सारी बातें शेयर की, मैं उस ईमानदारी को बहुत महत्व देता हूं।

एक बात जो मैंने अजय के बारे में सीखी है वह यह है कि वह एक शांत व्यक्ति है, लेकिन वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके दिल में बहुत प्यार और ताकत है।