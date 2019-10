दशहरे पर रावण को लेकर 'कमाल आर खान' ने दिखाई हमदर्दी, ट्वीट कर कहा- रावण को मिलना चाहिए सम्मान

नई दिल्ली। आज देश भर में दशहरा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज ही के दिन राम ने रावण का वध कर, बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की थी। दशहरे के इस मौके पर सब लोग एक दूसरे बधाई दे रहे हैं। वहीं बॉलीवुड कलाकार भी अपने अलग-अलग अंदाज में लोगों को दशहरे की बधाइयां दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच रावण को लेकर कमाल आर खान ने एक गजब की बात कह दी है। जहां एक और समाज रावण के जलने पर उसे बुराई पर अच्छाई की जीत समझता है तो वहीं टकमाल आर खान' ने ट्वीट कर कहा कि 'रावण की मौत हुई और उसकी पूरी पीढ़ी खत्म हो गई। सिकंदर की मौत हुई और उसकी पूरी पीढ़ी खत्म हो गई। ये सबूत है कि परिवार का मुखिया कितने मायने रखता है? उसे उसका श्रेय दिया जाना चाहिए जो अपने पूरे परिवार की सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ देखभाल करता है।'

Ravan died and his entire generation finished. Alexander Sikander died and his generation also finished. It’s the proof that how important is the head of the family? He must be given credit, who take care of his entire family with respect and dignity.