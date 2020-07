अजीबोगरीब कनेक्शन : जुलाई का महिना Aishwarya Rai Bachchan के लिए होता है भारी, इसके पहले भी इसी माह मे हो चुकी हैं बीमार

नई दिल्ली। ब़ॉलीवुड की मिस यूनिवर्स ऐश्वर्या रॉय बच्चन(Aishwarya Rai Bachchan) को बेटी आराध्या के साथ मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ऐश्वर्या (Aishwarya Rai Bachchan COVID-19 Positive) को लगातार बुखार के साथ ही सांस लेने में भी काफी तकलीफ होने लगी थी। डॉक्टर्स को उनमें कोरोना के कुछ लक्षण नजर आए। जिसके बाद उन्हें(Aishwarya Rai Bachchan, daughter Aaradhya admitted to the Nanavati hospital) भी नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस समय जया बच्चन को छोड़कर पूरा बच्चन परिवार(bachchan family covid 19 positive) कोरोना से संक्रमित है, और अस्पताल में भर्ती है।

Mumbai: Aaradhya Bachchan, daughter of Abhishek Bachchan and Aishwariya Rai Bachchan, who tested positive for #COVID19 has been admitted at Nanavati Hospital. https://t.co/ZSDdDHwIDE