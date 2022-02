Gangubai Kathiawadi में Ajay Devgn का First Look हुआ रिलीज, देखें शानदार लुक

संजय लीला भंसाली की फ़िल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' में अजय देवगन का फ़ॉस्टर लुक आउट हो गया हैं। यह फ़िल्म पहले 2020 में रिलीज़ होने वाली थी। लेकिन कोरोना के कारण इस फ़िल्म को अब 25 फ़रवरी को रिलीज़ किया जाएगा।

संजय लीला भंसाली की फ़िल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' एक्टर अजय देवगन का फ़र्स्ट लुक सामने आ गया हैं। अजय देवगन इस पोस्टर में विंटेज कार के आगे काला चश्मा पहने और टोपी लगाए खड़े हैं। चेहरे पर उनके सीरियस लुक देख फ़ैन्स उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। उनका यह लुक उनके फैंस को काफी पंसद आ रहा हैं।

Ajay Devgan's first look in Gangubai Kathiwadi