हार्ट अटैक की वजह से Akshay Kumar के भाई Sachin Kumar का हुआ निधन, कमरे में पाए गए मृत

नई दिल्ली। निर्माता एकता कपूर के मशहूर शो 'कहानी घर-घर की' ( Kahani Ghar Ghar Ki ) और फिल्म 'लज्जा' ( Lajja ) में अपने नेगेटिव किरदार से छा जाने वाले अभिनेता सचिन कुमार ( Sachin Kumar ) का बीते दिन मुंबई के अंधेरी स्थित घर में निधन हो गया। जानकारी के अनुसार सचिन की मृत्यु हार्ट अटैक ( Heart Attack ) आने की वजह हुई है। महज 42 साल की उम्र में सचिन की इस तरह से मौत हो जाने पर पूरा बॉलीवुड हैरान है।

सचिन कुमार का बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ( Aksahy Kumar Cousin Brother ) संग बेहद ही खास रिश्ता है। दरअसल, वह अक्षय की बुआ के बेटे हैं। सचिन ने अपने करियर की शुरूआत वैसे तो एक्टिंग से की थी। लेकिन बाद में उन्होंने अभियन की दुनिया को छोड़ कर फोटोग्राफी में ही अपना करियर बना लिया था। उन्होंने कई बड़े कलाकारों संग काम किया था। जानकारी के अनुसार सचिन सोने के लिए अपने कमरे में गए थे। काफी समय तक बाहर ना आने पर और दरवाज़ा खोलने पर उनके माता-पिता काफी परेशान हो गए थे। जब कमरे के गेट को खोला तो सचिन मृत पाए गए।

We worked together and now one gets to know that you are no more!! #Stunned and #Shocked #SachinKumar pic.twitter.com/6Cxh3oKiwR