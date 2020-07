क्या Akshay Kumar की फिल्म सूर्यवंशी से भी बाहर निकाले गए Karan Johar? सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबर

नई दिल्ली | बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की आत्महत्या के बाद से बॉलीवुड नेपोटिज्म को लेकर घेरे में है। कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने साफतौर पर करण जौहर (Karan Johar) और उनके कैंप पर भाई-भतीजावाद फैलाने का आरोप लगाया था। उसके बाद से करण और कई स्टारकिड्स पर सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा फूट रहा (Social media slams Karan Johar starkids) है। यहां तक कि कई बड़े सेलेब्स के फॉलोवर्स भी कम हो गए हैं। अब हाल ही में खबर आई कि करण जौहर को फिल्म सूर्यवंशी (Film Sooryavanshi) से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है यानी कि उनका नाम फिल्म प्रोड्यूसर के तौर पर हटा दिया गया है।

करण जौहर ने कुछ दिन पहले ही MAMI फेस्टिवल से इस्तीफा (Karan Johar MAMI resignation) दिया था। कारण था कि वो इस बात से बेहद दुखी हैं कि उन्हें ट्रोल (Karan Johar trolled) किए जाने के बाद बॉलीवुड से उनके सपोर्ट में कोई नहीं उतरा। MAMI की चेयरपर्सन दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने भी करण को काफी समझाने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने अपना रिजाइन दे दिया। अब सूर्यवंशी को लेकर भी ये कयास लगाए जाने लगे कि उन्हें प्रोड्यूसर की लिस्ट से हटा दिया (Karan Johar remove from sooryavanshi speculations) गया है। जिसका सच ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श (Taran Adarsh) ने सामने लाया है। उन्होंने एक ट्वीट करके ये साफ किया कि करण को लेकर जो भी खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं वो झूठी (Karan Johar is still a part of Sooryavanshi) हैं।

उन्होंने ट्वीट में लिखा- जिन खबरों में बताया जा रहा है कि करण जौहर फिल्म सूर्यवंशी का हिस्सा नहीं हैं वो गलत है। ये खबरें सच नहीं हैं। इस मामले में रिलायंस एंटरटेनमेंट ने सफाई दे दी है। इस बात से साफ हो गया है कि करण अभी भी सूर्यवंशी के प्रोड्यूसर (Karan Johar Sooryavanshi producer) बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर जो खबरें कही जा रही हैं वो फेक हैं।

बता दें कि रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) द्वारा निर्देशित फिल्म सूर्यवंशी अब दीवाली पर रिलीज होगी। इस फिल्म में अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और कटरीना कैफ (Katrina Kaif) मूख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। अक्षय कुमार पहली बार रोहित की कॉप सीरीज का हिस्सा बनने जा रहे हैं।