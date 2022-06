'Boycott Samrat Prithviraj', रिलीज के पहले दिन ही Akshay Kumar की फिल्म को क्यों करना पड़ रहा इस ट्रेंड का सामना?

यूजर्स अलग-अलग रिजन बताकर फिल्म को बायकॉट कर रहे हैं और साथ ही बाकी लोगों से भी न देखने की अपील कर रहे हैं. अक्षय कुमार की इस फिल्म को लेकर यूजर्स कई मतों में बढ़े नजर आ रहे हैं. कई यूजर्स सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) केस को लेकर बायकॉट कर रहे हैं, तो कई यूजर्स 'पान मसाला ऐड' को लेकर, तो कई यूजर्स उनके उनकी फिल्म को राज्यों में ट्रेक्स फ्री किया गया है इसको लेकर बायकॉट कर रहे हैं. वहीं कुछ का मानना है कि 'जब वो भारत के नागरिक ही नहीं है तो यहां के राजाओं पर कैसे फिल्म बना सकते हैं'.

यह भी पढ़ें

Boycott all Govt officials and politicians who are seen collaborating with Bollywood.. That's it..#BoycottBwoodAndTheirSupporters

Day 3 Countdown In SSR Case#BoycottSamratPrithvirajMovie #BoycottBollywood #JusticeForSushantSinghRajput https://t.co/daXWx8hY8E pic.twitter.com/HfVqEweraB — Sumita Basu Roy (@SumitaBasuRoy2) June 3, 2022

My family had booked Canadian @akshaykumar movie #Prithviraj tickets. But I cancelled it since I don't want to support a bootlicker of Modi who dances on his tunes. #BoycottSamratPrithvirajMovie #BoycottAkshayKumar#CanadianKumarGoBack https://t.co/DZLbxwx4xU pic.twitter.com/1pFgtWVb03— IMCJ (@imcjdotin) June 3, 2022

Gutka man is almost 60 while Prithviraj was 23 at the time of his death

Age limit for criminals

We don't want drugs crime or gutka #BoycottBollywood #BoycottSamratPrithvirajMovie

No more SOCIAL CANCER pic.twitter.com/jHzeLPdeGp— NeverForget 🇮🇳🇺🇲🇯🇵🇮🇱🇷🇺 (@anonHaak) June 3, 2022

#BoycottSamratPrithvirajMovie Is Necessary For Our Country pic.twitter.com/LNM3gXM7e7— ABHAY ACTIVE 4 SSR (@TeamSSRWarriors) June 2, 2022

इस तरह के कई ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं, जिसमें कई तरह के अलग-अलग रिजन दिए जा रहे हैं. वहीं अक्षय कुमार को कभी ट्रोल करने का मौका न छोड़ने वाले एक्टर और फिल्म क्रिक्टस बताने वाले केआरके (KRK) ने भी उनको लेकर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने खाली सिनेमाघर की एक फोटो साझा की है और साथ ही कैप्शन में लिखा '#SamratPrithviraj का पहला शो शुरू हो गया है और मैं थिएटर में बिल्कुल अकेला हूं. विदेशी बाजार में प्रमोशन काम नहीं करता'. वहीं उनके इस ट्वीट पर काफी यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कराई है.