कभी रेस्टोरेंट में 5 हजार रुपये पर नौकरी करते थे, आज करोड़ो के हैं मालिक

बॉलीवुड इंडस्ट्री में खिलाड़ी कुमार के नाम से मशहूर किए जाने वाले अभिनेता अक्षय कुमार को लोग आज बड़े सुपरस्टार की गिनती में मानते हैं लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि कभी अक्षय कुमार फिल्म इंडस्ट्री के इतने बड़े नाम बनने से पहले एक मामूली से वेटर हुआ करते थे वहीं आपके चहेते एक्टर के पास एक समय खाने तक के नहीं हुआ करते थे पैसे। अब हैं करोड़ो की संपति।

अक्षय कुमार फिल्म इंडस्ट्री में एक समय केवल एक्शन फिल्मों में ही दिखाई देते थे और उनकी ज्यादातर फिल्मों का नाम खिलाड़ी के नाम से ही रखा जाता था और जिसके कारण से बॉलीवुड में उनको खिलाड़ी कुमार भी कहा जाने लगा लेकिन अक्षय कुमार की जिंदगी इतनी भी आसान नहीं थी जितनी आज हम उनको देखते हैं। चलिए जानते हैं एक्टर के बारें में कुछ दिलचस्प बाते।

