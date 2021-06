कश्मीर पहुंचे एक्टर अक्षय कुमार, बीएसएफ के जलसे में लिया हिस्सा

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर अक्षय आज कश्मीर पहुंच गए हैं। गुरुवार की दोपहर 12 बजे एक्टर कश्मीर पहुंचें। कश्मीर पहुंचते ही अक्षय कुमार भारतीय सेना जवानों से मिले और उनके साथ खूब मस्ती की। साथ ही खबरें आ रही हैं एक्टर ने कश्मीर के बांदीपुरा जिले के नीरू गावं के स्कूल बनाने के लिए एक करोड़ रुपए का दान भी किया है। सोशल मीडिया पर भारतीय जवानों संग मस्ती करते हुए अक्की की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं।

अक्षय कुमार ने बढ़ाया हौंसला

आपको बता दें जो नीरू गांव है वो गुरेज सेक्टर की तुलैल घाटी में नियंत्रण रेखा के पास ही स्थित है। बताया जाता है कि पढ़ाई के लिए इलाकों के बच्चों और उनके परिवार वालों को काफी पेरशानियों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान अक्षय ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और भारतीय सेना के अन्य जवानों से नीरू गांव में ही मुलाकात की और उनका हौंसला बढ़ाया। सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं।

Spent a memorable day with the @BSF_India bravehearts guarding the borders today. Coming here is always a humbling experience… meeting the real heroes ♥️ My heart is filled with nothing but respect. pic.twitter.com/dtp9VwSSZX