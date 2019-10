आलिया भट्ट ने सड़क2 के सेकेंड शेड्यूल की शूटिंग की पूरी, वीडियो किया शेयर

View this post on Instagram

#AliaBhatt boomerangs into another day sans makeup as she wraps up a shooting schedule of #Sadak2! . . . . . . . . . . . . . . #bollywood #actress #bollywoodactress #beauty #naturalbeauty #beautiful #fairytail #beautyqueen #diva #roadtrip #nature #trip #roadtrips #travel #naturelovers #style #lifestyle #beautifulgirls #indianbeauty #happiness #indiancinema #bollywoodstyle #bollywoodlovers #bollywoodstar #freshair #beautifullife #lovelife #peace