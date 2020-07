आर.बाल्कि को राइटर ने दिया जवाब, बेस्ट एक्टर्स लिस्ट में नहीं हैं Alia Bhat-Ranbir Kapoor का नाम

नई दिल्ली। सुशांत सिह की मौत(sushant singh rajput death) के बाद से बॉलीवुड में नेपोटिज़्म(Nepotism)को लेकर एक बड़ी जंग छिड़ी हुई है। और इसी के बीच उन कालाकरों के नाम सामने आए है जो बॉलीवुड में अपनी धाक जमाए रखने के लिए दूसरे स्टार्स की कला को कुचलने का काम करते हैं। ऐसे में ही बॉलीवुड में फिल्म एडिटर और राइटर असरानी ने निर्देशक आर बाल्की(Filmmaker R Balki) के नेपोटिज्म पर बीते दिन दिए गए बयान पर करारा जवाब दिया है। आर बाल्की(Balki's statement) का बयान तब आया है जब बॉलीवुड(nepotism in bollywood) में परिवारवाद को लेकर बहस बहस छिड़ी हुई है।

Manoj Bajpayee, Rajkummar Rao, Vicky Kaushal, Ayushmann, Kangana Ranaut, Priyanka Chopra, Taapsee Pannu, Vidya Balan, Richa Chaddha. Many others too if we look beyond A list film families, and take a few chances. I love Ranbir & Alia, but please, they aren't the only good actors. https://t.co/G8ddYv8LVc — Apurva (@Apurvasrani) July 17, 2020

नेपोटिज्म के मुद्दे पर निर्देशक आर बाल्कि(Balki interview) ने एक इंटरव्यू में कहा था कि, "सवाल ये उठता है कि क्या स्टार किड्स(Star Kids of Bollywood.) को बड़ा और भेदभाव भरा एडवांटेज है? हां, वहां फायदे और नुकसान दोनों हैं। लेकिन मैं एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं। मुझे रणबीर कपूर(Alia Bhatt and Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट से बेहतर एक कलाकार ढूंढ कर दिखाइए, और फिर हम बहस करेंगे।"

Some filmmakers & journalists are so star struck, that they gush over mediocre actors with famous surnames. Repeatedly, these actors headline projects & the press gushes. Talented actors are mostly used as garnishing--to make the mediocre look better, but NEVER to outshine them. — Apurva (@Apurvasrani) July 17, 2020

बाल्कि ने आगे कहा कि,"ये उन गिने-चुने स्टार्स के साथ अन्याय है, जो शायद सबसे बेहतरीन कलाकार हैं।" आर बाल्की के इन बातों पर एडिटर और राइटर अपूर्व(Apurva Asrani Tweet ) ने ट्विटर पर जवाब देते हुए लिखा कि, "मनोज बाजपेयी, राजकुमार राव, विक्की कौशल, आयुष्मान खुराना, कंगना रनौत, प्रिंयका चोपड़ा, तापसी पन्नू, विद्या बालन, ऋचा चड्ढा ये तो कुछ ही नाम हैं, अगर हम फिल्म फैमिलीज के आगे बढ़कर देखें तो ऐसे बहुत से नाम मिल जाएंगे।"

टैलेंटेड कलाकारों को मौका नहीं मिलता है

अपूर्व (Apurva Asrani Tweet )यहीं नहीं रुके वे आगे लिखते हैं, -"बॉलीवुड में टैलेंटेड कलाकारों को ऐसे इस्तेमाल किया जाता है जैसे खाने के ऊपर गार्निशिंग की जाती है, ताकि स्टार किड्स में से औसत दर्जे के कलाकारों को बेहतर दिखाया जा सके, पर कोशिश होती है कि वो कभी खुद उन औसत दर्जे के कलाकारों से बढ़कर न दिख पाएं।"

Have huge respect for you, Balki. But i just saw Kai Po Che again last night. Three new young actors at that time. And stunning believable performances by each @filmfare https://t.co/cIvSVsfNJR — Shekhar Kapur (@shekharkapur) July 17, 2020

आर बाल्की के सवाल पर अपूर्व असरानी (Apurva Asrani Tweet )के बाद शेखर कपूर (Shekhar Kapur) ने भी पलटवार करते हुए ट्वीट पर कहा- ‘आपका बहुत सम्मान करता हूं बाल्की, लेकिन एक बार फिर कल रात मैंने 'काय पो छे' देखी। उस समय तीन बिल्कुल युवा कलाकार थे और हर किसी ने शानदार अभिनय किया।’