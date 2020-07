Amitabh Bachchan की यह फिल्म Jaya Bachchan को नहीं थी पसंद, स्क्री्निंग के बीच से उठकर चली गईं थी एक्ट्रेस

View this post on Instagram

“मैं जला हृदय में अग्नि , दहा करता हूँ , सुख दुःख दोनों में मग्न रहा करता हूँ ; जग भव-सागर तरने को नाव बनाये , मैं भव -मौजों पर मस्त बहा करता हूँ “ ~ हरिवंश राय बच्चन … burn I the fire in my heart and burn within ; happy and content in the joyous modes of both sorrow and happiness ; the world doth build that boat for me to cross the seas ; but I do flow on my own among the waves that life creates in joyful ebullience …