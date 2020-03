अमिताभ बच्चन साल 2020 क्यों करना चाहते है डिलीट, जानें इसके पीछे की खास वजह

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ने दुनिया के सभी देशों को अपनी ज़द में ले लिया है, इससे भारत भी अछूता नहीं है, कोरोना की चपेट में आने से पूरे देश में सन्नाटा पसरा है। देश को गंभीर संकट से बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की है, इस दौरान सुरक्षा के लिए पूरा देश अपने घरों में बंद है। लॉक डाउन पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री इस मुसीबत के दौर में लोगों की हौसलाफजाई कर रही है। ऐसे में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने इस बुरे दौर को देखते हुए कुछ अलग ही प्रतिक्रिया दी है, उनके इस रिएक्शन की हर जगह चर्चा है।

T 3484 - " Can we please delete the 2020 year and then reinstall it anew ?

This version is with virus !" ~ Ef j