हंदवाड़ा में हुए आंतकी हमले पर Amitabh Bachchan ने जवानों को किया सलाम, इमोशनल ट्वीट हुआ वायरल

नई दिल्ली | जम्‍मू-कश्‍मीर (Jammu-Kashmir) के हंदवाड़ा (Handwara) में 3 मई को सुरक्षाबलों और आतंकियों में हुई मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए थे। आतंकियों के घर में छिपे होने की भनक लगते ही नागरिकों की जान बचाते हुए कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद समेत 5 सुरक्षाकर्मियों ने शहादत दी थी। अब इसपर बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने दुख जताया है, साथ ही वीरों को सलाम किया है। उन्होंने इमोशनल ट्वीट (Tweet) कर शहीदों की वीरता को सलाम किया और कहा हमें उन पर गर्व है।





T 3522 - The heart - wrenching pictures of the 'shahid' departed .. at the recent attack .. the family the fellow officers .. all to much to digest and refer to .. just , that our pride for them that sacrifice is beyond any other desire ..

Jai Hind ! and salutations ..🇮🇳