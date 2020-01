जामिया फायरिंग पर भड़के अनुराग कश्यप, कहा- ‘सरकार ही आतंकवाद पैदा कर रही है’

नई दिल्ली: जामिया विश्वविद्यालय (Jamia) के बाहर CAA के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एक नाबालिग (jamia firing gopal) ने अचानक प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी।इस घटना में एक छात्र में गोली लग गई जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद पूरा देश दिल्ली पुलिस को कोस रहा है। वहीं बॉलीवुड की कई हस्तियों ने भी इसकी निंदा की है।

बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कई ट्वीट किया । उन्होंने लिखा कि ‘यह सरकार साफ़ साफ़ कह रही की जय श्रीराम और भारत माता की जय बोल के , हिंदुत्व के नाम ओर जो चाहे करो , मारो , काटो , हम कुछ नहीं होने देंगे । अब ही शक है की सरकार और पार्टी ही आतंकवाद पैदा कर रहे हैं ?’

अनुराग ने दूसरे ट्वीट में पीएम मोदी और अमित शाह को टैग करते हुए लिखा कि ‘और कमाल की बात यह कि इन सारे हिंदुत्व आतंकवादियों को लगता है वो देशभक्त हैं। यह एचिव किया है नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी ने पिछले 6 सालों में। मुबारक हो टुकड़े टुकड़े भाजपा।’अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) के ये ट्वीट सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं।

वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (swara bhasker) ने इस घटना की निंदा करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि ' ये घटना चौंकाने वाली नहीं है। जो हमने 2014 में किया ये उसका रिजल्ट है।संघ को मानने वाले की विचारधारा को उठाकर पढ़ लीजिए, उनका यही सबसे तार्किक रास्ता है। उनको वोट देंगे तो यही परिणाम मिलेग।'

There is nothing surprising or shocking about this.. this is the logical conclusion of what we brought to power in 2014.. read any of the Sangh ideologues- this is where we were headed all along when we voted them in! #Delhi #MartyrsDay pic.twitter.com/rNuKaHYvPp