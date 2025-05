AR Rahman को पसंद नहीं आया तमिल में अपना नाम, बोले- ‘क्या मैं मीट की दुकान…

एआर रहमान को पसंद नहीं आया अपना नया नाम (AR Rahman Tamil Name Did not Like) सिंगर एआर रहमान Behindwoods के साथ बातचीत की। इस दौरान सिंगर एआर रहमान को पता चला कि उनको तमिल में लोग ‘पेरिया भाई’ नाम से पुकारते हैं। जब इंटरव्यू में उनका नाम लिया गया तो वह चौंक गए और हंस पड़े। इसके बाद उन्होंने कहा, ‘मुझे यह पसंद नहीं है। यह ‘पेरिया भाई’, ‘चिन्ना भाई’ क्या है? क्या मैं मीट की दुकान चला रहा हूं?’

यह भी पढ़ें क्यों ऐश्वर्या राय हर साल बेटी आराध्या को लेकर जाती हैं कान्स फेस्टिवल? खुद बताया इसका कारण एआर रहमान फिल्म ठग लाइफ का कर रहे प्रमोशन (AR Rahman Thug Life) बता दें, एनआर रहमान इन दिनों कमल हासन की अपकमिंग फिल्म ‘ठग लाइफ’ के प्रमोशन में बिजी चल रहे हैं, ये फिल्म 5 जून को सिनेमाघरों पर दस्तक देगी। फिल्म का निर्देशन मणिरत्नम द्वारा किया गया है और इसमें एआर रहमान बतौर म्यूजिक डायरेक्टर नजर आ रहे हैं। इस फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया है, अब दर्शकों को फिल्म का इंतजार है। बता दें, एनआर रहमान इन दिनों कमल हासन की अपकमिंग फिल्म ‘ठग लाइफ’ के प्रमोशन में बिजी चल रहे हैं, ये फिल्म 5 जून को सिनेमाघरों पर दस्तक देगी। फिल्म का निर्देशन मणिरत्नम द्वारा किया गया है और इसमें एआर रहमान बतौर म्यूजिक डायरेक्टर नजर आ रहे हैं। इस फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया है, अब दर्शकों को फिल्म का इंतजार है।