मलाइका अरोड़ा से शादी की खबरों पर अर्जुन कपूर का आया पहला रिएक्शन, स्टोरी शेयर कर दिया रिएक्शन

मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर की शादी की खबर सुर्खियों में बनी हुई हैं। लगातार यह खबर आ रही हैं कि कपल अब अपने रिलेशनशिप को एक नया नाम देने वाले हैं। कहा जा रहा हैं कि कपल शादी के बंधन में बधने वाले हैं। अब इस खबर के बीच अर्जुन कपूर का पहला रिएक्शन सामने आया हैं।

Updated: May 19, 2022 10:49:30 am

मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर की शादी की खबरें खुर्खियों में बनी हुई हैं। बता दे कि दोनो एक दूसरें को लंबे समय से डेट कर रहे हैं। दोनों की जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते हैं और उनकी कैमिस्ट्री भी कमाल की है। यही वजह है कि इस कपल की शादी की रिपोर्ट्स भी अक्सर आती रहती है। बीते दिन से एक बार फिर दोनो की शादी की खबरें सुर्खियों में बनी हुई हैं। अब इन खबरों पर इशारों इशारों में अर्जुन कपूर का रिएक्शन सामने आया है।

