अर्जुन रामपाल से लेकर नील नीतिन मुकेश संग इन 5 सितारों को हुआ कोरोनावायरस

नई दिल्ली। भारत में एक बार फिर से कोरोनावायरस तेजी से बढ़ता जा रहा है। देशभर में कई नए मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना की चपेट में आने से बॉलीवुड और टीवी सेलेब्स भी खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। एक के बाद एक कई सेलेब्स कोविड पॉजिटिव होते जा रहे हैं। वहीं बीते दिन एक साथ कई सेलेब्स कोरोना की चपेट में आ गए। जिसे खबर को सुन सभी हैरान और परेशान हैं। आज हम आपको उन तमाम सेलेब्स के बारें में बताने जा रहे हैं। जो 24 घटें में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।

अर्जुन रामपाल

बीते दिन बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस बात की जानकारी एक्टर ने एक पोस्ट शेयर कर दी। एक्टर ने पोस्ट करते हुए लिखा कि 'मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही एक्टर ने अपने फैंस को बताया कि उनके शरीर में कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए। वह घर में आइसोलेट हो गए हैं और सभी नियमों का पालन कर रहे हैं।

अर्जुन रामपाल ने बताया कि वह इसी के साथ मेडिकल केयर भी ले रहे हैं। साथ ही जो भी लोगो उनके संपर्क में आए उन्हें भी एक्टर ने ख्याल रखने की सलाह दी है। अर्जुन रामपाल ने कहा कि यह वक्त काफी कठिन है। ऐसे में हमें सबको जागरूक होने की जरूरत है। एक्टर कहते हैं कि हमें इस बीमारी से साथ मिलकर लड़ना होगा। तभी हम इस बीमारी को हरा पाएंगे।'

Need all your love and blessings. 🙏🏻. Please do not take the situation out there lightly. pic.twitter.com/gmu4iyHcQS