अर्पिता खान की बेटी की पहली तस्वीर आई सामने, माथे पर Kiss करते नजर आए सलमान

View this post on Instagram

Salam Every One 😘🙏🌹 . #SalmanKhan #salman #beingsalmankhan #salmanholics #salmancandid #salmanswag #salmansmile #salmanfans #happybirthdaysalmankhan #hbdsalman #happybirthday #dabangg3 #zaynmalik #gigihadid #beinghuman #bollywood #likeforlike #like4like #nickiminaj #handsomesalman #salmankhanrules #dabangg3 #radhe #cutesalman