'दंगल' से लेकर 'बाहुबली', 'टाइगर', 'संजू' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों पर भारी पड़ी 'एवेंजर्स एंडगेम', चार दिन में कमा डाले इतने करोड़...

इस हफ्ते साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म Avengers Endgame रिलीज हुई है। रिलीज होते ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए। एक तरफ फिल्म भारत में ताबड़तोड़ कमाई कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया में भी इस फिल्म ने अब तक अरबों रुपए का कारोबार कर लिया है।

मूवी एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म के चार दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी साझा की है। तरण आदर्श ने कुल दो ट्वीट शेयर करते हुए फिल्म के शानदार परफॉर्मेंस की जानकारी साझी की। तरण आदर्श ने पहले ट्वीट में लिखा, एवेंजर लगातार अच्छी कमाई कर रही है। फिल्म मंगलवार को २०० करोड़ के आकड़े को भी पार कर जाएगी। फिल्म ने शुक्रवार को 53.60 करोड़ रुपए, शनिवार को 52.20 करोड़ रुपए, रविवार को 52.85 करोड़ रुपए और सोमवार को 31.05 करोड़ रुपए कमाते हुए 189.70 करोड़ रुपए नेट बॉक्स ऑफिस तो वहीं 225.83 करोड़ रुपए ग्रास बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के तौर पर बटोरे।

#AvengersEndgame continues its incredible run... Is *beyond outstanding* on Day 4 [Mon]... Will cross ₹ 200 cr mark on Day 5 [Tue]... Fri 53.60 cr, Sat 52.20 cr, Sun 52.85 cr, Mon 31.05 cr. Total: ₹ 189.70 cr Nett BOC. India biz. Gross BOC: ₹ 225.83 cr. — taran adarsh (@taran_adarsh) April 30, 2019

वहीं दूसरे ट्वीट में तरण ने बताया कि एवेंजर्स, बॉलीवुड फिल्मों की तुलना में अच्छी कमाई कर रही है। उन्होंने लिखा, Will cross *Week 1* biz of #Dangal [₹ 197.54 cr], #TigerZindaHai [₹ 206.04 cr] and #Sanju [₹ 202.51 cr] on *Day 5*... All set to challenge *Week 1* biz of #Baahubali2 #Hindi [₹ 247 cr]. India biz.