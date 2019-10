'हम दिल चुके सनम' के बाद अब अजय देवगन को लेकर ऐसी फिल्म बनाएंगे संजय लीला भंसाली

बॉलीवुड के जाने माने फिल्मकार संजय लीला भंसाली ( Sanjay Leela Bhansali ) की 'सिंघम' स्टार अजय देवगन ( Ajay Devgn ) को लेकर फिल्म 'बैजू बावरा' बनाने की योजना है। भंसाली इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' को लेकर सुर्खियों में हैं।

On this auspicious day, we are delighted to make your Diwali happier by announcing our next endeavour♥️🙏🏻#SanjayLeelaBhansali #BaijuBawra @prerna982 #HappyDiwali pic.twitter.com/GL9VZK6nUU