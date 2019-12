कपिल शर्मा शो से भारती सिंह को हटाने की हो रही मांग, जानिए क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन, डायरेक्टर फराह खान और कॉमेडियन भारती सिंह (Bharti Singh) पर दो दिन पहले पंजाब पुलिस द्वारा धार्मिक भावनाओं को आहत करने का केस दर्ज किया था। हालांकि अब रवीना टंडन औऱ फराह खान ने माफी भी मांगी। लेकिन भारती सिंह खतरे में पड़ गई हैं। उन्हें कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) से बाहर करने की एक याचिका सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी है। क्रिस्चियन फ्रंट के प्रेजिडेंट सोनू जफर ने ये शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने भारती पर क्रिस्चियन लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है।

Please do watch this link. I haven't said a word that can be interpreted as an insult to any religion. The three of us (Farah Khan, Bharti Singh and I) never intended to offend anyone, but in case we did, my most sincere apologies to those who were hurt. https://t.co/tT2IONqdKI