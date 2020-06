Anushka Sharma की फिल्म 'Bulbbul' पर लगे गंभीर आरोप, भगवान कृष्णा- राधा का हुआ अपमान!

नई दिल्ली। टीवी गेम शो 'बिग बॉस 13' ( Bigg Boss 13 ) फेम हिदुस्तानी भाऊ ( Hindustani Bhau ) पिछले कुछ दिनों पहले एकता कपूर ( Prooduer Ekta Kapoor ) की वेब सीरीज़ ट्रिपल एक्स ( xXx web series ) को लेकर खूब चर्चाओं में थे। एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर ( Shobha Kapoor ) के खिलाफ एफआई दर्ज ( FIR Against Ekta and her mother ) कराकर उन्होंने सोशल मीडिया ( Social Media ) पर खूब सुर्खियां बंटोरी थीं, लेकिन अब लगता है कि हिंदुस्तानी भाऊ एकता को छोड़ कर अब एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) के पीछे पड़ चुके हैं। दरअसल, अनुष्का द्वारा प्रोड्यूस ( Anushaka Sharma Producer ) की गई फिल्म 'बुलबुल' (Bulbbul) के पीछे पड़ चुके हैं। हिंदुस्तानी भाऊ ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने अनुष्का की 'बुलबुल' को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए है। । जिसकी वजह से एक बार वह सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं।

Anushka Sharma ki Bulbul Web Series Par Bhagwan Shree Krishna Or Radha Ko Gande Bhasha Se Apmanit Kiya Gaya Hai, Kya Aise Logon Par Ye Sarkar Karvayi Karegi ? Ab Tak Ekta Kapoor Par Koi Bhi Karvayi Kyu Nahi Ki ? Kab Tak Aise Log Humare Desh Ko Badnaam Karenge ? @CMOMaharashtra — Hindustani Bhau (@RealKingbhau) June 28, 2020

अनुष्का की फिल्म बुलबुल नेटफ्लिक्स ( Bulbbul released on netflix ) पर रिलीज़ चुकी है। जिसे देखने के बाद हिंदुस्तानी भाऊ फिल्म और अनुष्का के खिलाफ ट्वीट ( Hindustani Bhau Tweet ) किया है, ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि ' फिल्म बुलबुल में भगवान का अपमान किया गया है। वेब सीरीज पर भगवान श्री कृष्ण और राधा को गंदी भाषा से अपमानित किया है। क्या ऐसे लोगों पर ये सरकार कार्रवाई करेगी ? वहीं इस फिल्म के डायरेक्टर तृप्ति डिमरी ( Bulbbul Director Tripti Dimri ) ने बताया था कि 'यह फिल्म नानी-दादी की कहानियों ( grandma stories ) से प्रेरित है।' बता दें हिंदुस्तानी भाऊ पर अपने अलग अंदाज में लोगों को रोस्ट करते हैं। जिसकी वजह से वह लोगों के बीच काफी पसंद किए जाते हैं। यही वजह है कि वह सोशल मीडिया ( Hindustani bhau active on social media ) पर काफी एक्टिव रहते हैं।

अनुष्का शर्मा की फिल्म बुलबुल के बारें में बात करें तो फिल्म को देखने के बाद लोगों के मिले-जुले रिएक्शन ( Mixed Reaction on Anushka Sharma film Bulbbul ) सामने आ रहे हैं। फिल्म की कहानी में चुड़ैल ( Witch fear shown ) का डर दिखाया गया है तो बचपन का प्यार ( Childhood love ) और इसके साथ ही जीवन की वीभत्स सच्चाई को बखूबी दर्शाया गया है। फिल्म में राहुल बोस ( Rahul Bose ), तृप्ति डिमरी ( Tripati Dimri ) और अविनाश तिवारी ( Avinash Tiwari ) जैसे कलाकारों ने मुख्य भूमिका अदा की है। लॉकडाउन ( Lockdown ) के बीच अनुष्का पहली वेब सीरीज़ 'पाताल लोक' ( Web Series Pataal Lok ) भी अमेजन प्राइम ( Released On Amazon Prime ) पर रिलीज़ हुई थी। जिसे लोगों का खूब प्यार मिला। फिल्म की कहानी और किरदारों के अभिनय को खूब सराहना मिली।