Sushant Singh सुसाइड केस में नेता Subramanian Swamy के बयान से मची हलतल, हत्या की बात कहते हुए पेश किए सबूत

नई दिल्ली। दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस ( Sushant Singh Rajput Suicide Case ) में एक के बाद एक कई नए हैरान कर देने वाले राज सामने आ रहे हैं। सुशांत के निधन के डेढ़ महीने बाद परिवार ( Sushant Singh Rajput Family ) ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए रिया चक्रवर्ती ( File Case Against Rhea Chakraborty ) के खिलाफ केस दर्ज कराया है। जिसके बाद से अब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की ( CBI Inquiry for Sushant Suicide Case ) मांग और भी तेज गई है। ऐसे में परिवार द्वारा किए गए खुलासों के बाद अब पुलिस भी हरकत में आ गई है। वहीं दूसरी ओर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ( Subramanian Swamy ) भी काफी सक्रिय हैं। उन्होंने सीबीआई जांच के लिए पीएम मोदी ( Wrote letter to Pm Modi for CBI Inquiry ) को चिट्ठी तक लिख चुके हैं।

Why I think Sushanth Singh Rajput was murdered pic.twitter.com/GROSgMYYwE — Subramanian Swamy (@Swamy39) July 30, 2020

कुछ समय पहले ही सुब्रहमण्यम स्वामी ( Subramanian Swamy Twitter Account ) के एक ट्वीट ने सुशांत सुसाइड केस में हलचल मचा दी है। जिसकी काफी चर्चा की जा रही है। दरअसल, सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत की ( Subramanian Statement on Sushant Suicide Case ) मौत पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत को सुसाइड नहीं मर्डर बता दिया है। यही नहीं उन्होंने एक तस्वीर ( Subramanian shared photo ) भी शेयर की हैं। जिसमें उन्होंने एक नहीं 26 बड़ी वजह ( mention 26 reason ) भी बताई हैं। स्वामी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि "मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है।" उन्होंने एक लंबी चौड़ी लिस्ट भी शेयर की है।

जिसमें दिवगंत अभिनेता के कमरे में एंटी डिप्रेशन ( Anti depression was found in Sushant's room ) के मिलने से लेकर उनके गले पर पाए गए निशान तक ( Sushant neck mark ) मौजूद हैं। बीजेपी नेता का मानना है कि सुशांत के कमरे में जो एंटी डिप्रेशन पाया गया है उसे किसी ने साजिश ( Conspired against Sushant ) के तहत प्लांट किया हो। वहीं एक्टर की गर्दन ( Sushant neck marks look like belt ) पर जो निशान पाए गए हैं। वह किसी बेल्ट के जैसे नज़र आते हैं।

सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर सुब्रमण्यम स्वामी ( Subramanian Swamy has also claimed ) ने यह भी दावा किया है कि 'यदि कोई शख्स मानसिक तौर ( Mentally ill person play video games ) पर बीमार होता है वह वीडियो गेम नहीं खेल सकता है।' सुशांत के घर से सुसाइड नोट ( No suicide note was found from Sushant's house ) ना मिलने की बात भी स्वामी को मर्डर होने की तरफ इशारा कर रही है। उनके मुताबकि सुशांत सिंह राजूपत ने सुसाइड नहीं बल्कि उनका मर्डर किया गया है। बता दें 14 जून को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई बांद्रा स्थित ( Sushant Mumbai Bandra House ) घर में फांसी लगाकर ( Sushant Commit Suicide ) आत्महत्या कर ली थी।

जिसके बाद यह बात सामने आई थी कि वह सवेरे अपने कमरे में बैठकर वीडियो गेम ( Sushant was playing video games ) खेल रहे थे और उन्होंने ब्रेक फास्ट में जूस ( Sushant had Juice at breakfrast ) भी लिया था। जिसके बाद अचानक से उन्होंने खुदखुशी कर ली है। इस मामले में जांच पड़ताल और भी तेजी से शुरू हो गई। मुंबई पुलिस ( Mumbai Police ) के साथ-साथ बिहार पुलिस ( Bihar Police ) भी मामले की जांच ( Investigate Sushant Singh Rajput Suicide Case ) में जुट गई है।