स्टेज 4 के कैंसर से जूझ रहीं 69 साल की अभिनेत्री का नहीं टूटा हौसला, नफीसा अली ने 11,000 फीट पर दिखाया साहस

नफीसा अली ने बताया कि ये ट्रेक उनके लिए सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि एक इमोशनल और मानसिक पुनर्जन्म जैसा अनुभव था। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा कि अपने परिवार और दोस्तों के साथ 11,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचना उनके लिए बेहद खास पल था। इस दौरान उनके साथ उनकी बेटी के ससुर और पोते ने भी उनका पूरा साथ दिया और कठिन रास्तों पर उन्हें सहारा दिया।