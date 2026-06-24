कैटरीना की नहीं, हू-ब-हू विक्की की कार्बन कॉपी है 6 महीने का बेटा विहान, दादा श्याम कौशल ने किया खुलासा

अपने करियर को लेकर भी उन्होंने साफ किया कि अभी उनके पास रिटायर होने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने हंसते हुए कहा कि उनके बेटे अक्सर उन्हें काम कम करने की सलाह देते हैं, लेकिन वह काम के बिना खुद को अधूरा महसूस करते हैं। उनके अनुसार, उन्होंने बचपन से ही काम किया है और अब भी वे उसी जुनून के साथ काम करना चाहते हैं।