अक्षय कुमार ने फिरोज नाडियाडवाला को मंच से हटाया? KRK ने पोस्ट में किया बड़ा दावा

अक्षय कुमार को लेकर KRK ने किया पोस्ट
KRK tweet Akshay Kumar Firoz Nadiadwala controversy: बॉलीवुडकी चकाचौंध भरी दुनिया में रिश्ते, दोस्ती और पावर का समीकरण समय के साथ कितनी तेजी से बदलता है, यह किसी से छिपा नहीं है। यहां जो आज फर्श पर है, वह कल अर्श पर हो सकता है, और जो आज हुकूमत कर रहा है, कल उसका वक्त बदल सकता है। फिल्म इंडस्ट्री के इसी कड़वे सच को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले अभिनेता और फिल्म समीक्षक कमाल राशिद खान (KRK) ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा दावा किया है, जिसने बॉलीवुड के गलियारों में पुरानी यादों और नई चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है।
KRK ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार और मशहूर फिल्म निर्माता फिरोज नाडियाडवाला (Firoz Nadiadwala) के रिश्तों को लेकर एक हैरान करने वाला दावा किया है। KRK ने लिखा कि एक दौर ऐसा भी था, जब निर्माता फिरोज नाडियाडवाला का सिक्का चलता था और वह अक्षय कुमार को रविवार के दिन भी आराम नहीं करने देते थे और उन्हें शूटिंग करने के लिए मजबूर कर देते थे।
लेकिन आज वक्त का पहिया ऐसा घूमा है कि हालात पूरी तरह पलट चुके हैं। KRK ने दावा किया कि हाल ही में अक्षय कुमार ने मीडिया के सामने ही फिरोज नाडियाडवाला को मंच से हटा दिया। अपने इस पोस्ट के आखिर में एक गहरी बात लिखते हुए KRK ने कहा, "वक्त किसी का नहीं होता, यह हमेशा बदलता रहता है।" हालांकि KRK ने इस कथित घटना का कोई वीडियो या पुख्ता सबूत साझा नहीं किया है, लेकिन उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है।
बता दें, अक्षय कुमार और फिरोज नाडियाडवाला का प्रोफेशनल रिश्ता दशकों पुराना है। दोनों ने साथ मिलकर भारतीय सिनेमा को कई ऐसी कल्ट कॉमेडी फिल्में दी हैं, जिन्हें आज भी लोग बार-बार देखना पसंद करते हैं। 'हेरा फेरी', 'फिर हेरा फेरी', 'वेलकम' और 'आवारा पागल दीवाना' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के पीछे इसी अभिनेता-निर्माता की जोड़ी का हाथ था। एक समय पर इन्हें बॉलीवुड की सबसे कामयाब जोड़ियों में गिना जाता था।
अक्षय कुमार को फिल्म इंडस्ट्री का सबसे अनुशासित और समय का पाबंद अभिनेता माना जाता है। वह सुबह जल्दी उठने, समय पर पैकअप करने और संडे को काम न करने की अपनी सख्त दिनचर्या के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में KRK का यह दावा लोगों का ध्यान इसलिए खींच रहा है क्योंकि यह उस दौर की बात करता है जब अक्षय कुमार स्टारडम की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। फिलहाल इस दावे पर न तो अक्षय कुमार और न ही फिरोज नाडियाडवाला की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है, लेकिन इसने यह जरूर साबित कर दिया है कि बॉलीवुड में कोई भी रिश्ता या रुतबा हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
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