अक्षय कुमार ने फिरोज नाडियाडवाला को मंच से हटाया? KRK ने पोस्ट में किया बड़ा दावा

अक्षय कुमार को फिल्म इंडस्ट्री का सबसे अनुशासित और समय का पाबंद अभिनेता माना जाता है। वह सुबह जल्दी उठने, समय पर पैकअप करने और संडे को काम न करने की अपनी सख्त दिनचर्या के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में KRK का यह दावा लोगों का ध्यान इसलिए खींच रहा है क्योंकि यह उस दौर की बात करता है जब अक्षय कुमार स्टारडम की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। फिलहाल इस दावे पर न तो अक्षय कुमार और न ही फिरोज नाडियाडवाला की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है, लेकिन इसने यह जरूर साबित कर दिया है कि बॉलीवुड में कोई भी रिश्ता या रुतबा हमेशा एक जैसा नहीं रहता।