लखनऊ अग्निकांड मामले पर भड़कीं अभिनेत्री देवोलिना भट्टाचार्जी, बोलीं- देश की तरक्की का पैमाना सड़कें नहीं, नागरिकों की सुरक्षा है

Devoleena on Lucknow Fire Tragedy: लखनऊ के अलीगंज सेक्टर-डी स्थित हैक्सार स्टूडियो में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस दर्दनाक हादसे में कई मासूम बच्चों की जान चली गई, जिसके बाद आम लोगों से लेकर मनोरंजन जगत के सितारे भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। टीवी की लोकप्रिय अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी ने भी इस घटना पर गहरी नाराजगी और चिंता जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट साझा करते हुए व्यवस्था, जवाबदेही और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।