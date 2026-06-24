एक रात खुद की जिंदगी खत्म करना चाहते थे आर्य बब्बर, डिप्रेशन पर अब किया खुलासा, कॉमेडी के जरिए लोगों को दे रहे जीने की उम्मीद

Arya Babbar Reveals Contemplated Suicide: बॉलीवुड अभिनेता और कॉमेडियन आर्य बब्बर ने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर को लेकर ऐसा खुलासा किया है, जिसने उनके फैंस को भी भावुक कर दिया है। अभिनेता ने बताया कि एक समय ऐसा भी था जब वो गहरे डिप्रेशन से जूझ रहे थे और उनके मन में अपनी जिंदगी खत्म करने का विचार तक आया था। हालांकि, उन्होंने उस मुश्किल दौर से बाहर निकलकर खुद को संभाला और अब अपनी कहानी के जरिए दूसरों को हिम्मत देने की कोशिश कर रहे हैं।