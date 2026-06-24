तृषा कृष्णन के साथ सीएम विजय थलापति के रिश्ते की खुली पोल? दोनों की तस्वीर पर अभिनेत्री चार्मी कौर ने कहा- ‘प्योर गोल्ड कपल’

Trisha Krishnan-Thalapathy Vijay Relationship: तमिल सिनेमा की चर्चित अभिनेत्री तृषा कृष्णन और अभिनेता से राजनेता बने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय को लेकर एक बार फिर सोशल मीडिया पर अटकलों का दौर तेज हो गया है। लंबे समय से दोनों के रिश्ते को लेकर तरह-तरह की बातें सामने आती रही हैं, लेकिन इस बार निर्माता और अभिनेत्री चार्मी कौर के एक कमेंट ने फैंस के बीच नई बहस छेड़ दी है। हालांकि दोनों सितारों ने अपने रिश्ते को लेकर कभी सार्वजनिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की है।