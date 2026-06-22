सिल्वर स्क्रीन से लेकर ‘जननायक’ तक, थलापति विजय ने फिल्मी कहानी को ऐसे बनाया हकीकत

1990 के दशक में विजय ने एक रोमांटिक हीरो के तौर पर अपनी पहचान बनाई। 'पूवे उनाक्कागा', 'काधलुक्कु मरियाधाई', 'थुल्लाथा मनमम थुल्लुम' और 'खुशी' जैसी फिल्मों को दर्शकों ने खूब पसंद किया और विजय युवाओं के बीच लोकप्रिय हो गए। 2000 के दशक की शुरुआत में उनकी छवि बदलने लगी। साल 2003 में आई फिल्म 'थिरुमलाई' ने उन्हें एक्शन हीरो के रूप में पेश किया। इसके बाद 2004 में आई 'घिल्ली' उनके करियर का बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। यह फिल्म तेलुगु फिल्म 'ओक्काडु' की रीमेक थी और इसने विजय को सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर दर्शकों को आकर्षित करने वाले स्टार के रूप में स्थापित कर दिया। 2007 में आई 'पोक्किरी' ने उनके स्टारडम को और मजबूत किया। इस फिल्म के बाद विजय तमिल सिनेमा के बड़े सितारों में शामिल हो गए, जहां उनकी तुलना अजित कुमार और रजनीकांत जैसे दिग्गज कलाकारों से होने लगी।