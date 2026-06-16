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‘मेरे साथ फिल्म करने से एक्ट्रेसेस मना कर देती थीं’, नेशनल अवॉर्ड विनर इंद्रन्स ने याद किया मुश्किल दौर

Actor Indrans Madhoo Shah Story: इंद्रन्स ने बताया कि क्यों उन्हें शुरू में इस बात की चिंता थी कि उनकी को-स्टार मधु शाह को पता चल जाएगा कि 'चिन्ना चिन्ना आसई' में वही लीड रोल में हैं।

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मुंबई

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Rashi Sharma

Jun 16, 2026

Actor Indrans Madhoo Shah Story

नेशनल अवॉर्ड विनर इंद्रन्स ने याद किए संघर्षों के दिन। (फोटो सोर्स: IMDb)

Actor Indrans Madhoo Shah Story: दिग्गज अभिनेता इंद्रन्स को आज के मलयालम सिनेमा के बेहतरीन कैरेक्टर एक्टर्स में से एक माना जाता है, लेकिन शोहरत और कामयाबी तक का उनका सफर बिलकुल भी आसान नहीं था। 1980 के दशक की शुरुआत से ही शो-बिजनेस में होने के बावजूद, इंडस्ट्री को उनके टैलेंट की पहचान करने और उनके हिसाब से रोल देने में एक दशक से भी ज्यादा का समय लग गया।

इंद्रन्स इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'चिन्ना चिन्ना आसई' की रिलीज की तैयारी में लगे हुए हैं। बता दें इस फिल्म में 90 के दशक की फेमस एक्ट्रेस मधु शाह के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। अपनी फिल्म के बारे में बात करते हुए इंद्रन्स ने बताया कि पहले एक्ट्रेस अक्सर उन फिल्मों में काम करने से हिचकिचाती थीं जिनमें वो लीड रोल में होते थे।

इंद्रन्स क्यों मधु शाह से अपनी पहचान छिपाना चाहते थे

'चिन्ना चिन्ना आसई' के प्रमोशन की प्रेस मीट के दौरान, इंद्रन्स ने बताया कि जब मधु शाह को इस रोल के लिए अप्रोच किया गया, तो उन्हें लगा कि टीम से कह दें कि वो अभी यह न बताएं कि फिल्म में हीरो वही हैं।

इंद्रन्स ने कहा, "जब फिल्म की डायरेक्टर वर्षा वासुदेव आईं और कहानी सुनाई, तो मुझे वो बहुत पसंद आई। मैंने बिना कोई और सवाल पूछे तुरंत हामी भर दी। उन्होंने तभी मधु मैडम का नाम भी लिया था।"

उन्होंने बताया, "मेरा मन हुआ कि डायरेक्टर से कहूं, 'अगर मधु मैडम पूछें कि माधवन माश (मेल लीड) का रोल कौन कर रहा है, तो मेरा नाम मत लेना; बस इतना कह देना कि अभी तय नहीं हुआ है। वरना, अगर वो मेरे बारे में पूछेंगी और किसी ने उन्हें बता दिया कि मैं बस यहां कॉमेडी करने वाला कोई आदमी हूं, तो हो सकता है कि वो पीछे हट जाएं।' भले ही उन्हें रोल में दिलचस्पी हो, फिर भी हो सकता है कि वो फिल्म छोड़ दें।"

अपने शुरुआती करियर में आई मुश्किलों के बारे में इंद्रन्स

मधु शाह के साथ अपने पुराने अनुभवों को याद करते हुए, एक्टर ने कहा, "मेरे साथ पहले भी कुछ फिल्मों में ऐसा हुआ है। शुरुआत में, फिल्म की टीम कास्ट में बड़े कलाकारों के नाम बताती थी। लेकिन आखिर तक वो उन स्टार्स को नहीं ला पाते थे। हालांकि, मैं मुख्य रूप से अपने किरदार पर ध्यान देता हूं, फिर भी ऐसी स्थितियों से मुझे घबराहट होती है।"

"फिर वर्षा ने आकर मुझे बताया कि मधू मैडम को स्क्रिप्ट पसंद आई और वो इसके लिए तैयार हो गईं। मैं उन तारीखों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जब भी प्रोडक्शन में छोटे-मोटे बदलाव होते या देरी होती, तो मैं घबरा जाता था। मुझे डर था कि अगर वो पीछे हट गईं, तो उनकी जगह कोई और आ जाएगा, जिससे फिल्म की संभावनाओं पर भी असर पड़ेगा। इसीलिए मैं इतना परेशान था। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं हुआ। मधू मैडम शूटिंग के लिए आईं। मैं इस बात से बहुत खुश हूं।"

कॉस्ट्यूम डिजाइनर से नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले एक्टर तक

70 साल के इंद्रन्स ने एक्टिंग में आने से पहले 1981 में कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। लंबे समय तक उन्होंने ज्यादातर छोटे, कॉमेडी रोल किए। हालांकि, पिछले कुछ सालों में इंद्रन्स के लिए चीजें बदली हैं और उन्हें बड़ी-बड़ी फिल्मों में अच्छे रोल मिल रहे हैं।

उन्हें डायरेक्टर रोजिन थॉमस की फिल्म 'होम' (2021) में अपनी एक्टिंग के लिए 69वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में 'स्पेशल मेंशन' भी मिला। इंद्रन्स हाल ही में डायरेक्टर आरजे बालाजी की सूर्या और त्रिशा कृष्णन की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'करुप्पु' में भी नजर आए थे।

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Sandeep Dikshit

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Entertainment

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Published on:

16 Jun 2026 04:35 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / ‘मेरे साथ फिल्म करने से एक्ट्रेसेस मना कर देती थीं’, नेशनल अवॉर्ड विनर इंद्रन्स ने याद किया मुश्किल दौर

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