‘मेरे साथ फिल्म करने से एक्ट्रेसेस मना कर देती थीं’, नेशनल अवॉर्ड विनर इंद्रन्स ने याद किया मुश्किल दौर

"फिर वर्षा ने आकर मुझे बताया कि मधू मैडम को स्क्रिप्ट पसंद आई और वो इसके लिए तैयार हो गईं। मैं उन तारीखों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जब भी प्रोडक्शन में छोटे-मोटे बदलाव होते या देरी होती, तो मैं घबरा जाता था। मुझे डर था कि अगर वो पीछे हट गईं, तो उनकी जगह कोई और आ जाएगा, जिससे फिल्म की संभावनाओं पर भी असर पड़ेगा। इसीलिए मैं इतना परेशान था। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं हुआ। मधू मैडम शूटिंग के लिए आईं। मैं इस बात से बहुत खुश हूं।"