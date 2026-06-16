‘डार्लिंग’ से ‘मुख्यमंत्री’ तक, विशाल कृष्णा रेड्डी ने CM Vijay संग पुराने रिश्ते को किया याद, लिखा इमोशनल नोट

विशाल ने लिखा, "प्यारे CM विजय, @CMOTamilnadu 'डार्लिंग' शब्द नहीं बदला है, वही शब्द जिससे मैं आपको इतने सालों से बुलाता आ रहा हूं, जबसे मैं आपको लोयोला कॉलेज के दिनों से जानता हूं। यह सब तब शुरू हुआ जब आप एक उभरते हुए स्टार थे; फिर मैंने आपको तमाम मुश्किलों और आलोचनाओं का सामना करते हुए और उन्हें अपनी खामोशी और कामयाबी से दरकिनार करते हुए सुपरस्टार बनते देखा, और आखिरकार तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री बनते हुए भी देखा।"