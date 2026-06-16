‘डार्लिंग’ से ‘मुख्यमंत्री’ तक, विशाल कृष्णा रेड्डी ने CM Vijay संग पुराने रिश्ते को किया याद, लिखा इमोशनल नोट

Vishal और CM Vijay की मुलाकात बनी चर्चा का विषय। (फोटो सोर्स: @VishalKOfficial)
Vishal Krishna Reddy Meets CM Vijay: हाल ही में तमिल सिनेमा के एक्टर-डायरेक्टर और 'नादिगर संगम' के जनरल सेक्रेटरी विशाल ने कहा है कि भले ही पद बदल गए हों, लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के साथ उनके रिश्ते वैसे ही हैं। उन्होंने विजय से मुलाकात के बाद एक इमोशनल पोस्ट लिखा और उनके सम्मान में एक एजुकेशनल स्पॉन्सरशिप पहल की घोषणा की। .
विशाल ने लिखा, "प्यारे CM विजय, @CMOTamilnadu 'डार्लिंग' शब्द नहीं बदला है, वही शब्द जिससे मैं आपको इतने सालों से बुलाता आ रहा हूं, जबसे मैं आपको लोयोला कॉलेज के दिनों से जानता हूं। यह सब तब शुरू हुआ जब आप एक उभरते हुए स्टार थे; फिर मैंने आपको तमाम मुश्किलों और आलोचनाओं का सामना करते हुए और उन्हें अपनी खामोशी और कामयाबी से दरकिनार करते हुए सुपरस्टार बनते देखा, और आखिरकार तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री बनते हुए भी देखा।"
विशाल ने बताया कि जब से वे लोयोला कॉलेज के दिनों में एक-दूसरे को जानने लगे, तब से वे विजय को "डार्लिंग" कहकर बुलाते रहे हैं। उन्होंने लिखा कि विजय के "उभरते हुए स्टार" से "सुपरस्टार" और अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने के सफ़र के बावजूद यह संबोधन नहीं बदला है।
इस मीटिंग को 'अच्छी मुलाकात' बताते हुए विशाल ने कहा कि उन्हें विजय के साथ वही अपनापन महसूस हुआ और कहा कि उनका "फैनबॉय मोमेंट" हमेशा बना रहेगा। पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक नेताओं के साथ अपनी बातचीत को याद करते हुए उन्होंने लिखा कि कलैगनार, जयललिता, स्टालिन और उदयनिधि जैसे नेताओं के साथ, जिन्हें वो व्यक्तिगत रूप से जानते थे, उनसे बात करते समय वही प्यार बनाए रखना उन्हें हमेशा स्वाभाविक लगा।
नोट के साथ, विशाल ने बताया कि मुलाकात के दौरान गुलदस्ता और शॉल भेंट करने की पारंपरिक प्रथा का पालन करने के बजाय, उन्होंने उस पैसे का इस्तेमाल तमिलनाडु में तीन जरूरतमंद छात्राओं की शिक्षा को स्पॉन्सर करने के लिए किया है।
मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में, विशाल ने कहा कि विजय के सफर और जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने कई युवाओं को प्रेरित किया है और वो छात्राओं की शिक्षा में सहयोग करके सम्मान और प्रशंसा का एक विनम्र भाव दिखाना चाहते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि किसी बच्चे की शिक्षा में योगदान देना औपचारिक उपहारों की तुलना में अधिक स्थायी प्रभाव डालेगा।
एक्टर ने उम्मीद जताई कि छात्राएं विजय के योगदान को याद रखेंगी और मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान उनके लिए "सकारात्मकता और तरक्की" की कामना की, साथ ही राज्य की प्रगति की उम्मीद भी जताई।
एक्टर विशाल और मुख्यमंत्री विजय की दोस्ती काफी पुरानी है। दोनों की मुलाकात चेन्नई के लोयोला कॉलेज के दिनों से है। समय के साथ उनकी दोस्ती और मजबूत हुई और यह सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रही, बल्कि सार्वजनिक जीवन और राजनीति तक भी पहुंची। विशाल कई बार विजय के काम और सिनेमा से जुड़े बदलावों का समर्थन कर चुके हैं।
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