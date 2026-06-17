एक्ट्रेस-पॉलिटिशियन खुशबू सुंदर की बेटी ने दिया ट्रोल्स को करारा जवाब, बोलीं- ‘ट्रांस होना अपमान नहीं, वे सुंदर होते हैं’

इसके आगे आनंदिता ने बताया कि उन्हें लगता है कि अधिकतर लोग निर्दयी होते हैं। साथ ही, उन्होंने ये भी कहा, “सबसे पहले तो, मुझे नहीं लगता कि ट्रांस होना या ट्रांस व्यक्ति जैसा दिखना कोई अपमान की बात है, है ना? लेकिन, मैं सबसे ज्यादा यही देखतीहूं। मैं एक महिला हूं। सच कहूं तो, मैं अपनी ज़िंदगी में जितना हो सके, दयालु बने रहने की कोशिश करती हूं। मैं दूसरे लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं बस इतना जानती हूं कि ये लोग बेरहम हैं। सबसे दुख की बात यह है कि दुनिया में अधिकतर लोग ऐसे ही हैं। अगर मैं कोई फोटो पोस्ट करती हूं, तो ज्यादातर कमेंट्स इस बारे में होते हैं कि मैं कितनी बदसूरत हूं। मैंने अब इन बातों से फर्क नहीं पड़ता है और फर्क न पड़े ये भी मैंने सीख लिया है, लेकिन क्या ये दुख की बात नहीं है?"