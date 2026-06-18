क्या सामंथा बनीं विजय सरकार की सबसे बड़ी स्टार कैंपेनर? पोस्ट पर आए फैंस के कमेंट्स

अभी एक हालिया इंटरव्यू में सामंथा ने विजय के साथ अपने काम के अनुभव के पल को याद किया कि दोनों स्टार्स पहले 'थेरी', 'मर्सल' और 'कत्थी' जैसी सफल फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं। साथ ही, सामंथा ने बताया कि वो बहुत कम लोगों से मिलने के लिए उत्साहित होती हैं, लेकिन विजय उन चुनिंदा लोगों में शामिल हैं जिनसे मिलना हमेशा एक अलग अनुभव रहा है। बता दें, उन्होंने आगे कहा कि विजय अपने करियर के हर पड़ाव पर बेहद फोकस्ड और साफ सोच रखने वाले इंसान रहे हैं। यही वजह है कि जब उनसे विजय की राजनीतिक सफलता और तमिलनाडु की राजनीति में उनकी भूमिका के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उनकी सफलता उन्हें बिल्कुल भी हैरान नहीं करती। सामंथा के अनुसार, विजय में नेतृत्व की क्षमता पहले से ही दिखाई देती थी।