अमिताभ ने 301 तो धर्मेंद्र ने कीं 300 फिल्में लेकिन इस एक्ट्रेस ने 700 फिल्में कर रचा इतिहास

फिल्मी जगत में कई एक्टर आए और चले गए। कइयो ने यहां लंबे वक्त तक अपना जादू कायन रखा तो कुछ की किस्मत एक फिल्म के बाद ही चलनी बंद हो गई। किसी ने बचपन की ए बी सी डी बॉलीवुड से सीखी तो किसी ने मरते दम तक इसका साथ नहीं छोड़ा। कई ऐसे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन अभिनय को समर्पित कर दिया।

कभी दयालु मां तो कभी दुष्ट सास का किरदार निभाने वालीं वेट्रन एक्ट्रेस ललिता पवार उनमें से ही एक हैं। इन्होंने सात दशक तक 700 से ज्यादा फिल्मों में अपने अभिनय से सबको चौकाया। साल 1916 में जन्मीं ललिता पवार का असली नाम अंबा लक्ष्‍मण राव शगुन था। साल 1928 में उन्होंने साइलेंट फिल्म राजा हरीशचंद्र से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म के लिए उन्हें 18 रुपए दिए गए थे। ललिता पवार का सबसे प्रचलित किरदार 'रामायण' में मंथरा का था। इन्होंने 24 फरवरी 1988 को इस दुनिया से अलविदा कह दिया था।

